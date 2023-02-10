آخر الإحصائيات لأعداد ضحايا الزلزال في سوريا

العالم - مراسلون

وأشار مراسلنا الى وجود صعوبات في الوصول الى الضحايا والعالقين في هذه المناطق بسبب الانهيارات المتتالية للأبنية المجاورة والتي يتم بها البحث عن ناجين واخلائها من قبل قاطنيها.

هذا وكان قد ضرب زلزال، فجر الإثنين الماضي، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

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