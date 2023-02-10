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'سعيد الغامدي' يلتقي المحامي الدولي 'كورتيس دوبلر'

'سعيد الغامدي' يلتقي المحامي الدولي 'كورتيس دوبلر'
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

التقى الدكتور سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة منظمة سند الحقوقية بالدكتور كورتس دوبلر المحامي الدولي والمتخصص في القانون الدولي لحقوق الانسان بمدينة لندن.

العالم- السعودية

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسة من الإجراءات القانونية التي تعمل "سند" عليها هذه الفترة ضد مجموعة من رموز النظام في السعودية وعدد من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تقوم بها الحكومة السعودية بمعرفة وعلم مسؤولين سعوديين.

وقد تم خلال هذا اللقاء التشاوري تحديد المسارات القانونية التي يمكن العمل عليها لملاحقة المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان في السعودية على المستوى الدولي ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسة لقاءات مع عدد من الخبراء العالميين والقانونيين الدوليين المهتمين بحقوق الانسان للعمل لملاحقة المتورطين في جرائم حقوق الإنسان في السعودية على مستوى القانون الدولي .

الدكتور دوبلر محامي دولي بارز منذ أكثر من ٣٠ سنة وترافع أمام المحاكم الأمريكية وأمام المحاكم الدولية ، بما في ذلك محكمة العدل الدولية ، والمحكمة الجنائية الدولية ، والمحكمة الأوروبية للحريات الأساسية وحقوق الإنسان ، ومحكمة العدل الأوروبية.

المصدر: مؤسسة "سند" الحقوقية

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