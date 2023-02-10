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الأمم المتحدة تطلب تمويلا لمساعدة 874 ألفا من متضرري الزلزال في تركيا وسوريا

الأمم المتحدة تطلب تمويلا لمساعدة 874 ألفا من متضرري الزلزال في تركيا وسوريا
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

طلب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، 77 مليون دولار لمساعدة 874 ألف شخص تضرروا جراء الزلزال في تركيا وسوريا.

العالم _ الأميرکيتان

وقالت الوكالة الأممية التي تتخذ من روما مقرا لها، إن "برنامج الغذاء العالمي يطلب 77 مليون دولار لتقديم المساعدة بحصص غذائية ووجبات ساخنة لما مجموعه 874 ألف شخص تضرروا من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا".

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن عدد المحتاجين للمساعدة "يشمل 284 ألف نازح جديد في سوريا و590 ألفا في تركيا بما في ذلك 45 ألف لاجئ و 545 ألف نازح داخليا".

ووفقا لمسؤولين أتراك والأمم المتحدة فقد تضرر نحو 24.4 مليون شخص في سوريا وتركيا جراء الزلزال.

وقالت السلطات التركية اليوم الجمعة إن عدد القتلى تجاوز 19 ألف شخص بينما بلغ المصابون أكثر من 77 ألفا.

ولقي أكثر من 3300 شخص حتفهم في سوريا جراء الزلزال، لكن رجال الإنقاذ قالوا إن العديد من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.

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الأمم المتحدة تطلب تمويلا لمساعدة 874 ألفا من متضرري الزلزال في تركيا وسوريا

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