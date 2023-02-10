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وزير الخارجية يستلم برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وزير الخارجية يستلم برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبد اللهيان " برقيات تهنئة منفصلة من نظرائه في كل من الصين وهنغاريا وتايلند وماليزيا وطاجيكستان بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

العالم- ايران

وقد أعرب وزير الخارجية الصيني جینغ غانغ في برقية التهنئة التي بعثها الى رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني اليوم الجمعة عن أحر التهاني والتبريكات بمناسبة انتصار الثورة الاسلامية في ايران، مؤكدا ضرورة تطوير العلاقات بين طهران وبكين أكثر من أي وقت مضى.

كما أعرب الوزير الصيني في برقية التهنئة عن أمله بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الرئيسين الايراني والصيني للمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، مع الحفاظ على العلاقات القريبة بين كلا البلدين.

واشار رئيس الجهاز الدبلوماسي الصيني في البرقية الى المشاركة الاستراتيجية بين كل من ايران والصين داعيا الى تطوير هذا المسار للحصول على تقدم جديد في هذا الخصوص.

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