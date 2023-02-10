من القاع إلى القمة.. قصة مؤثرة لطبيب إيراني

العالم - وثائقيات

من القاع الى القمة، مسيرة رجل حفر بالصخر حتى أصبح من أشهر اطباء زمانه، الطبيب "نادر صاكي" الاخصائي الأنف والأذن والحنجرة أبصر النور في عام 1960 في مدينة "هويزة".

وعرف الحاكي، صاحب أول عملية جراحية لزراعة قوقعة الأذن لفاقدي السمع والنطق في محافظة خوزستان، والأهم أجرى الكثير من العمليات بالمجان لأصحاب الدخل المحدود، كما اتخذ الدكتور صاكي، بيته في مدينة أهواز مركزا لزراعة قوقعة الأذن.

وإنشاء في مدينة "هويدة" مركزا للبحوث العلمية تحت اسم "كوهورت"، من أجل إجراء البحوث لدراسة الأمراض المزمنة ومتابعتها خطوة بخطوة تحت إشراف أساتذة جامعة أهواز.

والطبيب "نادر صاكي" اخصائي الأنف والأذن والحنجرة، حقق كل هذه الانجازات تحت ظل الثورة الاسلامية.

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