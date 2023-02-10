بن غفير يوعز بعملية السور الواقي2 شرقي القدس

العالم _ فلسطين

وقال مكتب غالانت: "في أعقاب عملية الدهس في القدس، قرر وزير الجيش يوآف غالانت فرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيا وعائلاتهم من سكان شرق القدس يتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية".

في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت: أصدر الوزير بن غفير تعليمات للشرطة بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي 2" في شرق القدس ابتداء من يوم الأحد".

ووصف صحفيون إسرائيليون دعوة بن غفير بـ"السخيفة"، وأن هذه العمليات من اختصاص الجيش وليس الشرطة إضافة إلى أنها بحاجة لموافقة الكابينت والتجهيز المسبق.

وفي الأثناء، أفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل منفذ العملية في العيسوية واعتقلت 4 مواطنين منهم زوجته.

وكانت وسائل إعلام عبرية رسمية، أعلنت بعد ظهر اليوم الجمعة 10 فبراير 2023، مقتل إسرائيلييْن اثنيْن وإصابة آخرين، في عملية دهس، وقعت في مدينة القدس المحتلة.

وبخصوص الإصابات، أفادت قناة كان العبرية، بأن من بين الإصابات ثلاثة حالتهم خطيرة، وجريح خامس حالته متوسطة.