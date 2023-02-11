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مسؤول أممي ينتقد تجاهل العالم والمنظمات الإغائية مساعدة سورية

مسؤول أممي ينتقد تجاهل العالم والمنظمات الإغائية مساعدة سورية
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

انتقد المسؤول في منظمة الصحة العالمية مايك راين بشدة تجاهل العالم والمنظمات الإغائية الدولية مساعدة سورية لمعالجة تداعيات الزلزال العنيف الذي ضربها، مشيراً إلى أن الزلزال المدمر أعاد إلى الواجهة الأزمة المنسية في سورية.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة فرانس برس عن راين قوله للصحفيين أمس الجمعة: “إن العالم نسي سورية وبصراحة أعاد الزلزال تسليط الضوء عليها لكن الملايين فيها يعانون منذ سنوات في ظل ما باتت أزمة منسية”.

وحذر راين من أن سورية تواجه الآن كارثة أخرى تتمثل في فقدان الأرواح بسبب نقص المعدات اللازمة قائلا: “علينا أن ندرك أن حجم هذه الكارثة كبير للغاية وأنها تفوق قدرة الجميع”، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة توفير المعدات اللازمة في عمليات الإغاثة.

وأكد راين جهوزية منظمة الصحة العالمية لإرسال كميات كبيرة من الإمدادات التي عرقلتها قيود لوجستية حسب تعبيره.

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