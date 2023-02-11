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باقري كني: على الأجانب عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية

باقري كني: على الأجانب عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني بأن لبنان من الدول المهمة في المنطقة ولا ينبغي للأجانب التدخل في شؤونه الداخلية.

العالم - إيران

وقال باقري كني في تصريح لوكالة (إرنا) مساء الجمعة: إن إحدى ركائز السياسة الخارجية لحكومة آية الله الدكتور رئيسي هي سياسة الجوار. بمعنى أن تركيز السياسة الخارجية ينصب على دول الجوار والمنطقة، ولبنان من الدول المهمة في المنطقة، وقد تمت هذه الزيارة لإجراء مشاورات وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين في لبنان.

وأضاف: إلتقينا خلال الزيارة بعض المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية، وشددنا على الخلفية الرائعة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن الجذور الثقافية بين الشعبين، وأكد الجانبان على أنه ينبغي توفير أسس لتطوير العلاقات، وخاصة في المجال الاقتصادي.

وتابع مساعد وزير الخارجية: كما تعلمون لبنان متشابك مع المقاومة، والمقاومة هي ركيزة استقرار لبنان وأمنه، وبناءً على ذلك تم التأكيد على ضرورة حماية المقاومة بحيث يمكنها أن تلعب دورها اللازم في سياق دورها الرئيسي لتحقيق الاستقرار وإحلال السلام والأمن في هذا البلد.

وفي إشارة إلى لقاءاته في لبنان، قال باقري كني: تم التأكيد في هذه اللقاءات على أن الشعب هو صانع القرار الرئيسي في شؤون لبنان الداخلية، ولا يحق للأجانب التدخل في شؤونه الداخلية.. رغم أنه قد تكون هناك اختلافات في الآراء حول بعض الأمور بين أطراف لبنانية مختلفة، إلا أن شعب لبنان أذكى من أن يسمح للأجانب بالتدخل في شؤونه الداخلية.

وتابع: بسبب تزامن هذه الزيارة مع أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، شاركنا في بعض الاحتفالات العامة التي أقيمت في مدن غير بيروت، ومن دواعي الفخر أن شعب لبنان يحتفل باسم الثورة الإسلامية وباسم الإمام الخميني (رض) تكريما لهذا الإنجاز العظيم ومسيرة الثورة الإسلامية ونهج الإمام (رض)، وإعلان الدعم لجهود ومساعي شهداء عظماء مثل الشهيد الحاج قاسم سليماني.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، والتقى خلال هذه الزيارة عددا من المسؤولين اللبنانيين وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية.

كما حضر حفل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وافتتاح المبنى الجديد لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في لبنان.

وغادر مساعد الخارجية بيروت مساء الخميس عائدا إلى طهران.

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