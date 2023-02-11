السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب ايراني سابق: الامام الخميني (رض) كان قبطان سفينة الثورة الإسلامية

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) ‏11‏/02‏/2023 - اعتبر نائب ايراني سابق ان الامام الخميني الراحل رحمه الله كان هو قبطان سفينة الثورة الإسلامية المباركة والتي نشهد اليوم الذكرى الرابعة والاربعين لانتصارها وسقوط نظام الشاه الظالم والعميل للغرب.

العالم - خاص بالعالم

وقال النائب محمد كريم عابدي في حوار مع قناة العالم خلال تغطيتها الخاصة بهذه الذكرى: ان جذور هذه الثورة تصل الى عنصرين مهمين، العنصر القومي، بما ان ايران هي لها حضارة عريقة وكانت امبراطورية كبيرة، وهناك جذر آخر يمتد الى الإسلام، حيث بدأ الدين الاسلامي في ايران منذ انطلاق الاسلام وبمرور الايام نرى في التاريخ الظلم والجور من قبل الاجانب والمتغطرسين حتى مئة عام الماضية.

واضاف عابدي: عندما تشاهد وتتصفح تاريخ ايران في مئة عام الماضية ترى كيف ان الاجانب ظلموا وجاروا في ايران، كنا نشهد الاتحاد السوفييتي وكذلك الدولة البريطانية دائما ما كانوا يظلمون ايران وقطعوها الى اوصال متعددة وفصلوا عنها افغانستان اذربيجان التي تقف اليوم بوجهنا وهي كانت في يوم من الايام محافظة ايرانية.

وتابع: وبعد الحرب العالمية الثانية تقسم العالم الى معسكرين، شرقي وغربي، وجميع الدول اصبحت تابعة لاحد هذين المعسكرين، وهذان المعسكران ايضا جاروا وظلموا كثيرا من الشعوب ولاسيما في ايران.

وقال عابدي: في ذروة اطماع الغرباء رأينا بريطانيا والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، وقسموا ايران فيما بينهم والشعب يعلم ذلك جيدا وايران والشعب الايراني صار نصيبه الفقر والتقهقر وكذلك فرضوا على ايران قوانين شنيعة حتى ثار الشعب الايراني بقيادة الامام الخميني رحمة الله عليه وكان الامام الخميني هو قبطان سفينة الثورة الإيرانية حيث تم نفيه وابعاده الى العراق ولكنه كان متصلا بأبناء الثورة عبر محبيها هو في العراق.

روابط ذات صلة

ايران على موعد لتجديد البيعة والولاء لنهج الثورة الاسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. طرق طهران تغص بمحتفلي ذكری انتصار الثورة الاسلامية

شاهد.. أسباب العداء الصهيوني للثورة الاسلامية في ايران

بالفيديو.. أهالي سيستان وبلوجستان يخرجون لإحياء ذكرى انتصار الثورة

اليمن..مركز حقوقي يدين جرائم الجيش السعودي بحق المدنيين في صعدة

مخبر: الاحتفال بانتصار الثورة الإسلامية فرصة للتلاحم والوحدة

قطر تتبرع بـ50 مليون ريال لمتضرري زلزال تركيا وسوريا