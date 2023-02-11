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اليمن..مركز حقوقي يدين جرائم الجيش السعودي بحق المدنيين في صعدة

اليمن..مركز حقوقي يدين جرائم الجيش السعودي بحق المدنيين في صعدة
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية الجرائم البشعة التي يرتكبها الجيش السعودي بحق المدنيين في محافظة صعدة، آخرها جريمة اليوم، حيث استهدفت مدفعية الجيش السعودي  المناطق الحدودية ما أسفر عن استشهاد احد المدنيين وإصابة ٩ آخرين.

العالم-اليمن

وأوضح المركز في بيان له أن الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم البشعة التي ارتكبتها ولا تزال آلة القتل والدمار التابعة للتحالف السعودي بحق المدنيين الابرياء في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية وبشكل شبه يومي.

وأشار المركز إلى أن الجريمة وسابقاتها تعتبر وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين من المدنيين الآمنين.

كما أدان مركز عين الانسانية صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.

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اليمن..مركز حقوقي يدين جرائم الجيش السعودي بحق المدنيين في صعدة

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