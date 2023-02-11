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شاهد.. أسباب العداء الصهيوني للثورة الاسلامية في ايران

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشف الدبلوماسي الايراني السابق د. هادي افقهي أسباب العداء الصهيوني للثورة الاسلامية في ايران منذ بدايتها حتی الان.

العالم - خاص بالعالم

وقال د. افقهي في حديث لقناة العالم ان الامام الخميني استُفتيَ قبل انطلاق الثورة الاسلامية في منفاه في النجف الاشرف عن دعم القضية الفلسطينية وأجاز شرعاً تخصيص أموال لدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد ان الجمهورية الاسلامية وبعد انتصار الثورة، قامت باستضافة القائد الراحل ياسر عرفات وتسليمه مفاتيح السفارة الاسرائيلية وتم انزال العلم الاسرائيلي ثم رفع العلم الفلسطيني في هذه السفارة وأغاظت هذه الخطوة العدو الصهيوني وكذلك اغاظت الاستكبار العالمي.

وأوضح ان القضية الفلسطينية لاتزال اليوم في رأس اهتمامات الجمهورية الاسلامية ويؤكد قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي في جميع المناسبات التي تخص العالم الاسلامية ان ايران تدعم القضية الفلسطينية بكل ما تمتلك من قوة علی المستوی العسكري وتفتخر بذلك.

وأشار افقهي الی دور الشهيد الحاج قاسم سليماني في دعم القضية الفلسطينية مؤكداً انه كان يحظر العمليات العسكرية الجهادية حتی في العمق الفلسطيني ضد العدو الصهيوني.

اما في العهد الحاضر فبيّن افقهي ان أهم اسباب العداء الصهيوني للثورة الاسلامية يعود للأزمة الكبيرة التي يواجهه الكيان الصهيوني بعد فشله في تطبيق خطة الشرق الاوسط الكبير التي افشلها الحرس الثوري الايراني بقيادة الشهيد الحاج قاسم سليماني ومحور المقاومة والشعب الفلسطيني في الداخل ومقاومة حزب الله والحكومة السورية.

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