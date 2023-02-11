طرق طهران تغص بمحتفلي ذكری انتصار الثورة الاسلامية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من قرب ساحة الحرية في العاصمة طهران، ان اعداد غفيرة من الايرانيين، شاركوا في مسيرات ضخمة تنطلق من 12 طريق نحو ساحة الحرية.

وسوف تتوج المسيرات بخطاب لرئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ظهر يوم ذكری انتصار الثورة الاسلامية.

وتأتي هذه المشاركة الضخمة في المسيرات، تلبية لنداء قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي الذي دعا المواطنين الی المشاركة في هذه المسيرات كرد فعل علی أعمال الشغب الذي طالت البلاد في الشهور الاخيرة دعماً من اعداء الثورة الاسلامية خارج البلاد.

وكان أعداء الثورة الاسلامية قد روجوا بأن النظام سوف يسقط ولن يری الاحتفال الـ44 لانتصار الثورة الاسلامية وباءت هذه الاحلام بالفشل، بعد الحضور الجماهيري للايرانيين في مسيرات الاحتفال بهذه المناسبة.