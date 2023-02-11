قوميات متعددة تشارك في احتفال انتصار الثورة الاسلامية في أهواز

العالم - مراسلون

ومن "مدينة أهواز" التي قدمت الكثير من الشهداء من أجل الحفاظ علی حدود البلاد، أفادت مراسلة قناة العالم ان حشود غفيرة شاركت في احتفالات ذكری انتصار الثورة الاسلامية.

وأكدت ان مسيرات احياء ذكری انتصار الثورة الاسلامية في أهواز شهدت حضور العديد من القوميات المختلفة من العرب والبختياريين والأتراك والأكراد وغيرهم.

ومثل التلاحم الجماهيري بين أطياف المجتمع رسالة صمود وتحدي امام اعداء الثورة الاسلامية، بأن الايرانيين عرباً وكرداً وتركاً وبختياريين وغيرهم، يداً واحدة في دعم الثورة الاسلامية والدفاع عن الجمهورية الاسلامية.