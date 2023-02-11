قوات الاحتلال تقتحم مناطق بالقدس المحتلة والمقاومة تتصدى لها

العالم - فلسطين

مصادر محلية أكدت اقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال بلدة عناتا في القدس المحتلة، فجر اليوم، وسط مقاومة من الشبان والتصدر لهم بالمفرقات النارية .

ومن جانبها تجددت المواجهات ضد قوات الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع قضاء محافظة جنين ، حيث حاصرت عدداً من المنازل خلال اقتحامها ومحاولة اعتقال عدد من الشبان .

وبينت مصادر محلية أن المقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة جبع قضاء محافظة جنين.

وتأتي هذه الاقتحامات بعد ساعات قليلة من تنفيذ الشهيد البطل حسين قراقع 31 عاماَ عملية دهس بطولية في القدس المحتلة أدت لمقتل مستوطنين اثنين، وإصابة 7 آخرين بجروح بين خطيرة ومتوسطة

يذكر أنه رفعت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" اليوم السبت 11/2/2023 ، مستوى التأهب في الضفة الغربية الى الدرجة القصوى، في أعقاب عملية القدس البطولية.

وأصدرت قوات الاحتلال تعليمات للقوات في الضفة الغربية برفع مستوى اليقظة خشية عمليات مستوحاة من العمليات الأخيرة" وفقا لقناة كان .