الثورة الاسلامية غيرت مسار العلاقات الدولية بشکل أساسي

العالم - خاص بالعالم

وقال د. حطيط في حديث لقناة العالم ان الثورة الاسلامية قامت علی 4 قواعد أساسية التزمت بها حتی الان، اثرت تأثيراً كبيراً في العلاقات الدولية.

واعتبر ان الاستقلال والسيادة الوطنية الحقيقية، تحققت في ايران، دون الكثير من الدول، فما يقال عن الاستقلال عن معظم الدول، ليس سوی خداع وكذب بينما الذي عملت به الجمهورية الاسلامية هو الاستقلال الحقيقي واعطاء الشعب الفرص ليثبت ارادته كما ينبغي.

وتابع حطيط ان القوة ايضاً كانت من أهم ركائز الثورة الاسلامية، فكل من أراد ان يكون سيداً ومستقلاً لابد من أن تكون لديه قوة تحمي سيادته واستقلاله وفي هذه النقطة كان هناك صراعاً كبيراً بين النهج الغربي بزعامة اميركا والنهج الايراني؛ حيث ان استراتيجية الغرب يرتكز علی مبدأ حرمان الاخر من امتلاك القوی، فكسرت الجمهورية الاسلامية هذا الحظر وفرضت قوتها وبنت قوتها الدفاعية الذاتية التي تمكنها من حماية النزعة الاستقلالية الاساسية.

وأضاف ان القاعدة الثالثة هي قاعدة الاكتفاء الذاتي اقتصادياً، فما فعلته ايران خلال العقود الاربعة الماضية ليس له مثيل في العالم من حيث تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث وصلت الی درجة تأمين 78 الی 80 بالمئة من متطلبات الحياة والمعيشة داخل البلاد.

وبيّن ان القاعدة الرابعة تتعلق بالعلاقات الدولية وهي قاعدة نصرة المظلوم مهما كان الثمن، فالثورة الايرانية حاضرة في دعم حركات الشعوب المضطهدة ونجحت في تطبيق هذه القاعدة في شتی نقاط الارض من الشعب الفلسطيني الی الشعب الفنزويلي في اميركا اللاتينية.