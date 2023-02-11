الجمهورية الاسلامية قاعدة عالم جديد متعدد الاقطاب

العالم - خاص بالعالم

وقال د. جهاد سعد في حديث لقناة العالم من المهم للأجيال الجديدة في ايران ان تتعرف علی قيمة هذه الجوهرة التي بين أيديها، مبيناً ان ما يقال اليوم عن انبثاق نظام دولي وعالمي متعدد الاقطاب هو ثمرة صمود الجمهورية الاسلامية لمدة 4 عقود أمام كل الحروب التي انتجها الغرب.

وأوضح ان الغرب، لو أنه تمكن من كسر شوكة الجمهورية الاسلامية أو من اخضاع سياستها لإرادته لما كان هناك كلام أو جرأة سواء من الصين أو من روسيا او من أي جهة تطمح بالتحرر في اميركا اللاتينية من الهيمنة الاميركية في الكلام عن عالم متعدد الاقطاب.

وأضاف انه لو لا الصمود الايراني، لما كان هناك تفكيراً في التحرر من سلطة الدولار وسلطة اتفاق بريتن وودز وغيرها.

وأكد علی ضرورة نشر هذه الثقافة عند الاجيال الموجودة في داخل ايران، موضحاً ان الراية أصبحت اليوم بيد الشعب الايراني، بعد ان خذلت القوميات الاخری هذه الراية.

وبيّن ان بقية العالم الاسلامي أصبح اليوم تحت الهيمنة الكاملة للقوی الاستكبارية الغربية وما احتلال فلسطين الا ثمرة لهيمنة الغرب علی العالم الاسلامي ولذلك تری الجمهورية الاسلامية ان تحرير فلسطين هو بداية تحرير الامة وكل دول العالم الاسلامي من الهيمنة.