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مراسل العالم: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 4487 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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