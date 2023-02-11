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بالصور.. 'بشار الأسد' وقرينته يزوران منكوبي الزلزال فى اللاذقية

بالصور.. 'بشار الأسد' وقرينته يزوران منكوبي الزلزال فى اللاذقية
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

زار الرئيس السوري، "بشار الأسد"، وقرينته "أسماء الأسد"، اليوم السبت ضحايا الزلزال في مدينة اللاذقية في مشفى تشرين الجامعي.

العالم - سوريا

واطمأنا على المصابين "ضحى نور الله وابنها ابراهيم زكريا" اللذين تم انتشالهما مساء أمس بعد خمسة أيام قضياها تحت الأنقاض في مدينة جبلة.

كما زار الأسد وزوجته العائلات المتضررة من الزلزال والتي تقيم في مركز الشهيد "باسل الأس"د للتدريب التربوي في مدينة اللاذقية واطمأنا على أحوالها

في السياق ، أكد الرئيس السوري خلال تفقده للمناطق المنكوبة في حلب شمال البلاد، أن السلوك الغربي كان مسيسا بالكامل في التعامل مع قضية الزلزال، وأن الحالة الانسانية كانت مغيبة بالكامل في سلوكيات الغرب.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين، وطال الدمار الناتج من الزلزال، ومركزه في تركيا، خمس محافظات سورية هي إدلب (شمال غرب) وحلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية وطرطوس (غرب).

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