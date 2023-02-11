مسيرات حاشدة تعم إيران والعاصمة طهران في ذكرى انتصار الثورة

العالم - خاص بالعالم

الحشود المليونية تدفقت من ساحات وشوارع العاصمة طهران الى ساحة الحرية (آزادي) للاحتفال بذكرى انتصار ثورتها الاسلامية.

ثورة كانت ومازالت مبنية على الدعم الشعبي المتواصل لها، لوحة رائعة من الإقتدار والصمود والتحدي للقوى السلطوية رسمها المشاركون في مسيرة الثاني والعشرین من بهمن (الحادي عشر من فبراير) ذكرى انتصار الثورة الاسلامية فی ایران.



وقال ابراهيم رئيسي الرئيس الايراني:"'صوت الملايين من شعبنا اليوم هو ابلغ رد على مؤمرات الاعداد أراد الغرب من خلال مشروع الاحتجاجات اثارة الفتنة في بلادنا وشنوا حربا هجينة عليها على مختلف الصعد، نحن لم نجتمع اليوم لنخلّد ذكرى الثورة فحسب، بل جئنا لنقول اننا انتصرنا من جديد على مخطط العدو، الشعب الإيراني بحضوره الحاشد سجل اليوم ملحمة كبيرة وأفشل مخططات الأعداء صمود الشعب الايراني هزم الضغوط القصوى للاعداء والغرب أقر بذلك".

تحضر ذكرى الثورة ولم يغب عنها الحديث عن التحديات، وما وصل الى مسامع هؤلاء عن مسلسل إجراءات الحظر الغربية الاميركية، يقولون إن العقوبات ليست بالامر الجديد،والحديث عن الحظر يقابله هنا حديث عن تحد آخر وهو المطامع والمآرب التي يخطط أعداء ايران لتنفيذها على هذا البلد ومنها التحريض على أعمال الشغب التي شهدتها البلاد والتي باءت بالفشل.



وقال مواطن ايراني :"هذا اليوم هو يوم الوحدة الوطنية والتي لا يريدها الأعداء لنا، والجميع يسيرون في صف واحد خلف قائدهم".



فيما أكدت مواطنة مشاركة:"نحن جئنا اليوم لنقول إنه رغم الحظر الذي شهدناه في هذه السنين من عمر الثورة لكننا لن نتخلى عنها وعن هذا النظام".



وقال آخر:" أنا ايضا كجميع المواطنين حضرت مع عائلتي لتجديد العهد مع الثورة وقائدها".



وأكد مواطنة:"رغم جميع الصعوبات والظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب لكنهم حضروا اليوم وصفعوا الأعداء".



وهنا الحديث عن الرسائل التي يريد الإيرانيون توجيهها وإيصالها إلى الجميع وهي أنهم ماضون في طريقهم الذي اختاروه، فيما يؤكد المشاركون أن التحديات لم تتوقف منذ انتصار ثورتهم وأن إصرارهم على المواجهة وحماية مكتسبات البلاد لن يتوقف.

إن مسيرات اليوم جسدت حضور الشعب وعزته وثقة المواطنین ببعضهم البعض/ ورسالتها للعدو بأن محاولاته لتقویض الوحدة الوطنية باءت بالفشل.

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