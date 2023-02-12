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آخر مستجدات عمليات الإنقاذ لمنكوبي زلزال تركيا

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

أفاد نضال البرعي مراسل قناة العالم من كهرمان مرعش التركية بمحاولة فريق الانقاذ سباق الزمن من أجل الوصول الى المفقودين تحت الانقاض جراء الزلزال الا أن مهمتم تزداد صعوبة بمرور الوقت مع عمليات إزالة الانقاض الهائلة للمنازل المدمرة.

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى وجود موضوع يشغل السلطات التركية وهو انهيار الابنية السكنية على الرغم من إنشائها كمقاومة للزلازل.

هذا وكان فريق بحث وإنقاذ في منطقة "نور داغي" التابعة لولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، تمكن من انتشال الطفل "سميح إنجه" من تحت ركام مبنى منهار بعد 155 ساعة من وقوع الزلزال.

هذا وقضى أكثر من 25 ألف شخص في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي، بحسب آخر أرقام رسمية أعلنت أمس السبت.

وأفاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أثناء زيارة لمدينة شانلي اورفا(جنوب شرق) أنه عثر حتى الآن على 21848 جثة في تركيا فيما أحصت السلطات في سوريا 3553 قتيلاً.

وكان قد فُتح معبر بين أرمينيا وتركيا للمرة الأولى منذ 35 عاماً من أجل السماح بمرور مساعدات إنسانية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة حيث أن خمس شاحنات محمّلة بمساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين عبرت معبر أليكان في محافظة إغدير.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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