إحتدام شدة المعارك في دونيتسك شرق اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني اكد إن قوات بلاده تقيم دفاعات على طول خط المواجهة في دونيتسك بما في ذلك بلدة باخموت المحاصرة.

وقال زالوجني أن روسيا تنفذ حوالي خمسين هجوما يوميا في دونيتسك مضيفا ان قواته استعادت بعض الممواقع في فوليدار ومارينكا.

وشدد زالوجني خلال اتصال مع الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ان القتال العنيف مستمر وان قوات بلاده تقيم دفاعات قوية للصد الهجوم الروسي كما اكد للجنرال الامريكي أن بلاده ما زالت تسيطر على باخموت وتحاول الحفاظ على الوضع على الخطوط الأمامية حول المدينة.



التصريحات الاوكرانية هذه تاتي بعد يوم من اعلان رئيس مجموعة فاغنر يفجيني بريجوجين تقدم القوات الروسية نحو باخموت ومحاصرتها واعترافه بوجود مقاومة اوكرانية شديده.

لكنه اكد أن على روسيا أن تضع أهدافا واضحة في حملتها المستمرة منذ ما يقرب من عام وان عليها المضي قدما للاستيلاء على المزيد من الأراضي وان هناك حاجة ملحة للسيطرة على باخموت حتى تتمكن القوات الروسية بالعمل بشكل مريح حسب تعبيره.



من جهة اخرى قالت الولايات المتحدة ان وزير الدفاع لويد أوستن أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بخصوص ما اسموها اولويات الدفاع والدعم الذي تطلبه اوكرانيا.



وقالت انهم بحثو مضوع تقوية الدفاع الجوي والمدفعية وتزويد كييف بالمقاتلات تمهيدا لاجتماعات سيعقدها حلفاء كييف في بروكسل يوم الثلاثاء القادم.



وفي ظل استمرار الدعم الامريكي والغربي لاوكرانيا التي تصفه موسكو بالتصعيد والانخراط في الحرب المباشرة معها.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حلف الناتو الى عقد اجتماع طارئ لبحث ما نشر مؤخرا بشأن ضلوع امريكا في التفجيرات التي وقعت بخطوط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز.



وكانت تقارير استقصائية امريكية قالت انها حصلت على معلومات دقيقة تقول أن غواصين من البحرية الأمريكية دمروا خطوط الأنابيب بالمتفجرات بأوامر من الرئيس الامريكي جو بايدن.

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