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وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان: أميركا تسعى لاستخدام الارهاب كأداة لتدمير إيران

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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