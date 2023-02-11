أعداد الضحايا ترتفع بمرور الوقت وفرق الطواريء تواصل عملها في تركيا

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لازال مشهد كارثة الزلزال المدمر في تركيا يكشف عن حجم الخسائر، اعداد الضحايا ترتفع كلما مر الوقت ، هنا اديامان واحدة من أكثر المدن المنكوبة في الزلزال، الاف البيوت المهدمة ومفقودون لازالو تحت الانقاض ، تسارع فرق الطوارئ للوصول لهم.

تعيش المناطق المنكوبة ازمات عدة الى جانب قضية المفقودين، ابرزها قضية ايواء المتضريين، تقول تركيا ان نصف مليون يعيشون في المساكن الجامعية والمدارس وان مليونا ومئة الف في مراكز الايواء المؤقته، اراقام وان بدت عالية فانها قليلة امام 13 مليون تضرروا بشكل مباشر من الزلزال.

تقول تركيا ان 160 الفا من عمال الانقاذ وفرق الطوارئ يعملون في المناطق المنكوبة في حين أنها تقوم بنقل الفرق من المناطق التي انتهت أعمال الانقاذ فيها بينها شانلي اورفا وكليس الى كهرمان مرعش وهاتاي وأديامان الأكثر تدميراً.

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