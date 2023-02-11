السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

أعداد الضحايا ترتفع بمرور الوقت وفرق الطواريء تواصل عملها في تركيا

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

لليوم السادس تتواصل جهود الانقاذ في المناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب تركيا وسط تلاشي الآمال بالعثور على ناجين تحت الانقاض

العالم - مراسلون

لازال مشهد كارثة الزلزال المدمر في تركيا يكشف عن حجم الخسائر، اعداد الضحايا ترتفع كلما مر الوقت ، هنا اديامان واحدة من أكثر المدن المنكوبة في الزلزال، الاف البيوت المهدمة ومفقودون لازالو تحت الانقاض ، تسارع فرق الطوارئ للوصول لهم.

تعيش المناطق المنكوبة ازمات عدة الى جانب قضية المفقودين، ابرزها قضية ايواء المتضريين، تقول تركيا ان نصف مليون يعيشون في المساكن الجامعية والمدارس وان مليونا ومئة الف في مراكز الايواء المؤقته، اراقام وان بدت عالية فانها قليلة امام 13 مليون تضرروا بشكل مباشر من الزلزال.

تقول تركيا ان 160 الفا من عمال الانقاذ وفرق الطوارئ يعملون في المناطق المنكوبة في حين أنها تقوم بنقل الفرق من المناطق التي انتهت أعمال الانقاذ فيها بينها شانلي اورفا وكليس الى كهرمان مرعش وهاتاي وأديامان الأكثر تدميراً.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا إلى 84

مصرع 3 من لاعبي المنتخب الوطني الايراني للمعاقين في زلزال تركيا

أهالي المناطق المنكوبة بتركيا ينتقدون الاستجابة البطيئة للسلطات

بمساعدة ايرانية.. إنقاذ أب وابنته بعد مضي 130ساعة تحت الأنقاض +فيدو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'محمود عباس' يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

للأسبوع السادس: آلاف 'الإسرائيليين' يتظاهرون ضد حكومة 'نتنياهو'

قاليباف: الشعب الايراني تمكّن من افشال مخطط استهداف الوحدة الوطنية في البلاد

شاهد.. هدم أحد الأبنية المتصدعة في حي بستان الزهرة بحلب

استمرار عمليات الانقاذ في اللاذقية السورية

العراق يعلن عدد ضحايا رعاياه في زلزال تركيا