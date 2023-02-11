كاميرا العالم ترصد سير عمليات الانقاذ لمنكوبي الزلزال في حلب

العالم - مراسلون

وأشار مراسلنا حسام زيدان الى توجيه القاضي الشرعي الأول في حلب نداء الى الأهالي للتعرف على جثامين الضحايا والوفيات حيث تم التعرف على خمسة ضحايا كانوا مجهولي الهوية قبل أيام.

ولفت مراسلنا الى أن المناطق الأخرى في اللاذقية وجبلة فقد بلغ تعداد الضحايا في اللاذقية 614 وفاة و940 اصابة موزعة على جبلة بعدد يقدر 282 حالة وفاة نقلوا الى المشفى الوطني بواقع 151 وفاة ومشفى تشرين 120 وفاة.

وأكد مراسلنا بقيام وحدة السلامة في حلب بهدم مبنى بشكل كامل بعد الـتأكد من عدم سلامته حيث قام رجال الإسعاف بإخلاء عدة مبان في حي بستان الزهراء نتيحة التصدعات فيه.

وفي حوار مع ايمن باشا عضو مجلس ادارة غرفة تجارة حلب أكد رئيس الحكومة السورية اعلن انها مناطق منكوبة وقامت غرفة التجارة بحلب بتحويل السوق الذي لديها الى مراكز ايواء لمنكوبي الزلزال.

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هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وكان قد وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى مطار حلب الدولي اليوم السبت على متن طائرة محملة بالإمدادت الطبية الطارئة، وفق ما أفادت وكالة "سانا".

وقال غيبرييسوس للصحافيين من المطار: "أحضرنا 35 طنا من المعدات الطبية الحيوية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال".

وأكد المسؤول الأممي أن "الصحة العالمية" ستواصل تقديم الدعم "عبر إحضار المزيد من الإمدادات الطارئة"، مشيرا إلى أن شحنة اليوم هي "الأولى وستليها شحنة أخرى غدا" محملة بأكثر من ثلاثين طنا من المعدات والأجهزة الطبية.

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