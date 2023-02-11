وزير خارجية قطر يؤكد على استمرار الجهود الدبلوماسية حول الملف النووي

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به لقناة "الجزيرة"حول لقائه نظيره الاميركي "انتوني بلينكن"، قال وزير الخارجية القطري إن القضايا التي ناقشها مع نظيره الأميركي تضمنت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإجراءات الإسرائيلية، وآلية احتواء التصعيد، بالإضافة إلى ملف أفغانستان والمفاوضات النووية مع إيران.

كما قال الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" إنه ناقش مع بلينكن ملف الاتفاق النووي ولقاءاته الأخيرة مع وزير الخارجية الإيراني، وأكد أن الوضع معقد بالنسبة للمفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني، بيد أنه شدد على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية.