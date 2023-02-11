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رئيسي يعلن رفع القيود عن عودة ايرانيي الخارج الى البلاد

رئيسي يعلن رفع القيود عن عودة ايرانيي الخارج الى البلاد
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

اعلن الرئيس الايراني آية الله "السيد ابراهيم رئيسي" عن تسهيل لعودة ايرانيي الخارج ورفع القيود حتى عن الايرانيين الذين ارتكبوا مخالفات قانونية لفترة من الفترات هو مدرج ضمن حزمة "توطيد الوحدة الوطنية" للحكومة الايرانية.

العالم - ايران

وقال رئيسي في تصريح له على هامش مشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اليوم السبت، ان الوحدة الوطنية هي اهم استراتيجية لمواجهة استراتيجية بث الخلافات التي ينفذها العدو واضاف " في سياق النظرة الأبوية لسماحة قائد الثورة الاسلامية والعفو القضائي لعدد من المتهمين والمدانين في احداث الشغب الاخيرة ، ومن اجل بسط هذه السياسة الحكيمة في المجالين السياسي والاجتماعي استاذنت الحكومة الايرانية من سماحة قائد الثورة الاسلامية بشأن منح العفو لطلاب الجامعات والوجوه الثقافية والشخصيات الرياضية والاعلامية، والذين فرضت عليهم بعض القيود بسبب مخالفاتهم القانونية، وسيشمل هؤلاء العفو ايضا بعد ان سمح قائد الثورة الاسلامية بذلك.

واضاف رئيسي ان تسهيلا غير مسبوق لعودة ايرانيي الخارج ورفع القيود حتى عن الايرانيين الذين ارتكبوا مخالفات قانونية لفترة من الفترات هو مدرج ضمن حزمة "توطيد الوحدة الوطنية" للحكومة الايرانية.

واوضح رئيس الجمهورية ان تفاصيل هذه الحزمة ستنشر امام الرأي العام وسيتم ابلاغ الوزراء والاجهزة المعنية بها ايضا.

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