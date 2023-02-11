شاهد.. هروب سفيرة كيان الاحتلال بعد اقتحام عشرات المؤيدين لفلسطين محاضرة لها

العالم ـ الاحتلال

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": أنقذ حراس أمن مسلحون سفيرة "إسرائيل" في إسبانيا، روديكا راديان جوردون، من قاعة محاضرات الأربعاء الماضي بعد أن حاول عشرات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين تعطيل محاضرتها في الذكرى الثلاثين لاتفاقات أوسلو".

ألقت السفيرة محاضرة لطلاب طب الأسنان في جامعة كومبلوتنسي في مدريد، وهناك، كما شوهد في مقطع فيديو نشره نشطاء حركة "مقاطعة إسرائيل BDS"، يظهر حارس أمن "إسرائيلي" يستل مسدسا بعد أن اقتحم العشرات من المتظاهرين الغاضبين القاعة.

اقتاد حراس الأمن السفيرة "الإسرائيلية" إلى غرفة أمنية قريبة، حيث حاول النشطاء- بعضهم كان يحمل أعلاما فلسطينية- اقتحامها بالقوة. وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة الإسبانية إلى مكان الحادث، حيث اعتقلت اثنين من نشطاء المقاطعة، وبعد 40 دقيقة عادت السفيرة إلى القاعة وأتمت محاضرتها.

وحركة "مقاطعة إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "هي حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي تسعى لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، وفق تعريف الحركة لنفسها على موقعها الإلكتروني.