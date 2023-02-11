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ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا إلى 84

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا إلى 84
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 84، بعد وفاة طفل في ولاية غازي عنتاب التركية.

العالم ـ فلسطين

وأفاد سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، السبت، بوفاة الطفل محمود شعبان (5 أعوام)، في ولاية غازي عنتاب، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وكان السفير مصطفى، أعلن الجمعة، عن وفاة فاتن غازي حسين صوالحة (48 عاما)، وابنتها (21 عاما)، وهدى سويد، وهيثم سويد، ومحمد سويد، وعامر دخل الله، في مدينة انطاكيا.

ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 33، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، منذ الاثنين الماضي، إلى أكثر من 24 ألفا، أكثر من 20 ألفا و665 في تركيا، وأكثر من 3600 قتيل في سوريا.

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