السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

"الأسد" يشكر روسيا لمساعدتها الشعب السوري في مواجهة آثار الزلازل

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس السوري، "بشار الأسد"، الشكر إلى روسيا، لمساعدتها الشعب السوري في مواجهة آثار الزلازل الذي تسبب في مصرع أكثر من 1300 شخص وإصابة مئات آخرين.

العالم - سوريا

وقال الأسد في تصريحات للصحفيين من اللاذقية، غربي سوريا، اليوم السبت "نشكر الحكومة الروسية لمساعدتها الشعب السوري في هذه المحنة".

ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية صورا تظهر "الأسد" وعقيلته خلال تفقدهما حالة الناجين داخل المستشفى.

كما زار الرئيس السوري "موقعاً تعمل فيه فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض والدمار لانتشال المصابين والضحايا بحي المشارقة بمدينة حلب".

وضرب زلزال مدمر قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.

وسارعت العديد من الدول بما فيها إيران لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.

روابط ذات صلة

شاهد بالفيديو.. 'بشار الأسد' وقرينته يزوران منكوبي الزلزال فى اللاذقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إنقاذ طفلة من أنقاض الزلزال بعد 131 ساعة فی ترکیا

في اليوم السادس لزلزال تركيا.. حصيلة الناجين من تحت الأنقاض + فيديو

وزير الخارجية الايراني ونظيره العراقي يبحثان تطور العلاقات الثنائية

بالفيديو.. مستجدات إرسال الحكومة السورية والهلال الأحمر مساعدات إلى إدلب

إصابة مواطنين اثنين في قصف سعودي على شدا بصعدة

الغرب يمنع إدخال الآليات اللازمة في الإغاثة إلى سوريا + فيديو