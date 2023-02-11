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مصادر يمنية: جرحى في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

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