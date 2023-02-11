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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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نبض السوشيال
الأمم المتحدة: نحو 5 ملايين ونصف المليون سوري أصبحوا دون مأوى جراء الزلزال
مراسلة العالم: سلطات اللاذقية السورية تعلن انتهاء عمليات إخراج ضحايا الزلزال من تحت الأنقاض في جميع مناطق المحافظة
مصادر عبرية: القبة الحديدية اعترضت صاروخًا أطلق من غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع
مصادر يمنية: جرحى في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية
مراسل العالم: مصادر عبرية تعلن انطلاق صافرات الإنذار في "ناحل عوز" بغلاف غزة الاستيطاني
وزير الصحة التركي: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 22327 حالة وفاة
مصدر إغاثي بدمشق: حصلنا على الموافقة لإدخال قافلة المساعدات إلى إدلب الخاضعة لسيطرة المسلحين وسيتم الوصول اليها برفقة فريق أممي
أمير عبداللهيان: أميركا تسعى الى تدمير ايران بنفس الأسلوب الذي استخدمت فيه داعش كأداة في تدمير سوريا والعراق خلال السنوات الاخيرة
أمير عبداللهيان:القرار العبثي للكونغرس الاميركي بدعم زمرة المنافقين الارهابية لثبت انهم يسعون لاستخدام الارهاب وسيناريو داعش أداة لتدمير إيران
وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان: أميركا تسعى لاستخدام الارهاب كأداة لتدمير إيران
مراسلة العالم: سلطات اللاذقية السورية تعلن انتهاء عمليات إخراج ضحايا الزلزال من تحت الأنقاض في جميع مناطق المحافظة
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش
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