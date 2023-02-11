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مراسلة العالم: سلطات اللاذقية السورية تعلن انتهاء عمليات إخراج ضحايا الزلزال من تحت الأنقاض في جميع مناطق المحافظة

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

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