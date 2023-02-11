استمرار عمليات الانقاذ في اللاذقية السورية

العالم - سوريا

مازالت فرق الدفاع المدني تعمل مع الفرق الإغاثية من الإمارات - فنزويلا - الجزائر - إيران - العراق - لبنان حتى هذه اللحظة، حيث تنتشر الفرق في أكثر من منطقة، وفي كل منها يتم البحث بأكثر من موقع في الوقت ذاته، وتم إنقاذ 940 شخصا على قيد الحياة منذ بداية الكارثة، مع انتشال 638 جثمانا.

واوضح قائد الدفاع المدني في محافظة اللاذقية بأن تعداد الأشخاص الذين مازالوا تحت الأنقاض هو محدود جدا ولن يتم إنهاء البحث عن ناجين محتملين حتى انتشال آخر شخص.

هذا وضرب زلزال على مقياس 7.8 ريختر فجر الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا ما خلف دمارا هائلا.