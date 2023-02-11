'محمود عباس' يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

العالم ـ فلسطين

وأطلع رئيس السلطة، "أبو الغيط" على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل التصعيد الاسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس المحتلة، وتواصل إعتداءات المستوطنين على المقدسات وتحديدا المسجد الاقصى المبارك وعلى المواطنين وأراضيهم.

وشدد عباس على ضرورة الزام كيان الاحتلال بكافة الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، ووقف الإجراءات احادية الجانب.

وتناول اللقاء أهمية عقد مؤتمر دعم القدس في مقر الجامعة العربية، بهدف تسليط الضوء على معاناة أهل القدس ودفاعهم عن حقهم في الحياة على أرضهم وإبراز صمودهم ومحاولة توفير مزيد من الدعم العربي لهم من خلال تمويل مشاريع تنموية في قطاعات التعليم والصحة والاسكان وغيرها من القطاعات الحيوية في القدس.

من جانبه، أكد أبو الغيط، في تصريح صحفي، عقب لقاء عباس، أهمية عقد مؤتمر القدس لوضع النقاط فوق الحروف، وإظهار حجم التأييد العربي والدولي للجانب الفلسطيني، وقال: "الرئيس عباس في قمة التفاؤل ولديه رؤية واضحة لخطوات مستقبلية مؤكدة".

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن اللقاء مع عباس تطرق لعدة قضايا أهمها مستجدات القضية الفلسطينية وكيفية الدفاع عن المصالح الفلسطينية والخطوات القادمة وكل ما يتعلق بخلق حراك لدعم القضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء: نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، والسفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك.