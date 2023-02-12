الاعلان عن اسقاط جسم غير محدد فوق كندا

العالم - الأميرکيتان

وقال رئيس وزراء كندا إن "طائرات كندية وأميركية أسقطت جسماً غير معلوم كان يحلق فوق شمال كندا".

وأضاف أن القوات الكندية ستجمع وتحلل حطام الجسم غير المعلوم.

يأتي هذا غداة إعلان الولايات المتحدة الجمعة إسقاط "جسم حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا. وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن هذا "الجسم" الذي قال إنه "بحجم سيارة صغيرة" شكّل "تهديداً لأمن الملاحة الجوية".

ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من قيام طائرة مقاتلة أميركية بإسقاط ما قيل بأنه منطاد تجسس صيني كان قد حلّق فوق الولايات المتحدة.