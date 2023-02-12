حماس تنعى الشهيد 'مثقال ريان'

العالم- فلسطين

ووفق موقع "المركز الفلسطيني للإعلام"حذّرت "الحركة"، في بيان لها الاحتلال وحكومته الفاشية من تصاعد جرائمهم واستهتارهم بالدم الفلسطيني الطاهر، مؤكدة أنه سيولّد مزيدًا من الغضب والمقاومة ضدّ جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وقالت "حماس": "نشدّ على أيادي أبناء شعبنا وشبابنا الثائر في عموم الضفة والقدس إلى مواصلة المقاومة بكل أشكالها، وفاءً لدماء الشهداء، وانتقامًا لهم، وانتصاراً لحقوقنا وقدسنا وأقصانا".

ودعت الأمّة العربية والاسلامية وكل الدول إلى رفض الاحتلال وإدانة جرائمه وانتهاكاته المتواصلة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، دفاعاً عن نفسه وأرضه ومقدساته، وانتزاعاً لحقّه في الحرية والكرامة وتقرير المصير؛ بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

واستشهد الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عاما)، مساء أمس السبت، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص مستوطنين، في قرية قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وقال شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا مجموعة من المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، وأطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة الشاب ريان برصاصة في رأسه، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.