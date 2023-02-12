ذكری انتصار الثورة الاسلامية وتجديد العهد والبيعة

العالم - مع الحدث

هل وجه الشعب الايراني من جديد رسائله لأعداء ايران بأنه متمسك بثوابت الثورة وقيادته؟

ماذا عن سقوط مشروع الغرب بإثارة الفتنة في البلاد بعد فشل كل ضغوطه وعقوباته؟

ما أهمية كلام الرئيس رئيسي حول مواصلة المسيرة ولن يكون هناك موطئ قدم للأعداء؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي د. عبدو اللقيس، والقيادي في حركة المجاهدين نائل ابوعودة، واستاذ الجغرافيا السياسية د. عماد الدين الحمروني.