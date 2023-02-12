الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

ذكری انتصار الثورة الاسلامية وتجديد العهد والبيعة

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

كيف بدی مشهد المسيرات الشعبية في ايران في ذكری انتصار الثورة الاسلامية وتجديد العهد والبيعة؟

العالم - مع الحدث

هل وجه الشعب الايراني من جديد رسائله لأعداء ايران بأنه متمسك بثوابت الثورة وقيادته؟

ماذا عن سقوط مشروع الغرب بإثارة الفتنة في البلاد بعد فشل كل ضغوطه وعقوباته؟

ما أهمية كلام الرئيس رئيسي حول مواصلة المسيرة ولن يكون هناك موطئ قدم للأعداء؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي د. عبدو اللقيس، والقيادي في حركة المجاهدين نائل ابوعودة، واستاذ الجغرافيا السياسية د. عماد الدين الحمروني.

روابط ذات صلة

قاليباف: الشعب الايراني تمكّن من افشال مخطط استهداف الوحدة الوطنية في البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وكيل الأزهر يدعو لنجدة منكوبي زلزال سوريا وتركيا وتنحية الخلافات السياسية جانبا

بعد انهاء المغرب مهام سفيره بفرنسا.. الأزمة الدبلوماسية بين باريس والرباط تأخذ بعدًا جديدًا

قرار من ألمانيا يخص التأشيرات للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال

اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

لبنان.. تسجيل حالة وفاة و107 إصابات بكورونا

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا