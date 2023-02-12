مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في الخليل ونابلس وسلفيت

العالم-فلسطين

ففي الخليل، هاجم مستوطنون مسلحون مركبات المواطنين الفلسطينيين ، في مسافر يطا جنوب المدينة.

وهاجم عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح من مستوطنة "ماعون"، مركبات المواطنين على "الطريق الالتفافي 60"، ورشقوها بالحجارة، ما تسبب بتضرر عدد منها.

وعرف من أصحاب المركبات المواطن الفلسطيني دحام أبو عرام، حيث تحطم زجاج مركبته الأمامي وتضرر هيكلها.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون، مساء امس السبت، مركبات المواطنين عند مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب المدينة.

وفي التفاصيل رشق المستوطنون بحماية جنود الاحتلال، أكثر من 20 مركبة فلسطينية بالحجارة، أثناء مرورها على شارع نابلس-رام الله الرئيسي، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير.

وفي سلفيت، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة على مدخل بلدة كفل حارس شمال المدينة.

وأفاد شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة على مدخل البلدة.