'قبرص' تشهد جولة حاسمة من الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد

العالم- أوروبا

وقال أندرياس ثيوفانوس من المركز القبرصي للشؤون الأوروبية والدولية "يتوجّه بعض الناس إلى صناديق الاقتراع للتصويت لشخص هو الأقل سوءا بين المرشحين، وهي سمة في معظم الانتخابات لكنها أكثر بروزا في هذه الانتخابات".

ويواجه وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس (49 عاما) الدبلوماسي أندرياس مافرويانيس (66 عاما)، بعد جولة أولى جرت نهاية الأسبوع الماضي. ويحاول كلاهما إثبات جدارته بشكل مستقل عن الطرف الذي يدعمه.

ويحتاج الفائز إلى 50 في المائة زائد صوتا واحدا ليخلف الرئيس نيكوس أناستاسيادس، الذي حكم لولايتين بصفته ثامن رئيس للجمهورية.

ومع خروج حزب التجمّع الديموقراطي "ديسي" المحافظ الحاكم من السباق الرئاسي للمرة الأولى في تاريخه، أدى قرار أناستاسيادس عدم دعم أي من المرشحين إلى فتح الجولة الثانية على مصراعيها.

وحصل وزير الخارجيّة السابق نيكوس خريستودوليدس على 32,04 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، فيما حصد مافرويانيس 29,59 في المائة من الأصوات.

وقد تغلّب خريستودوليدس بشكل غير متوقّع على زعيم "ديسي"، البالغ 61 عاما أفيروف نيوفيتو، الذي حلّ ثالثا بحصوله على 26,11 في المائة من الأصوات، رغم دعم أناستاسيادس.

كذلك، فاجأ مافرويانيس المدعوم من الحزب الشيوعي (أكيل) المراقبين بفوزه على نيوفيتو، وألغى الفرق الذي يفصله عن خريستودوليدس المدعوم من الأحزاب الوسطية.

وقال ثيوفانوس إن خريستودوليدس يتفوّق بفارق طفيف، وقد يحصل على الجزء الأكبر من أصوات مؤيدي "ديسي" الممتعضين.

وأوضح "مع الانقسام في (ديسي) وفي المجتمع عموما، ما زال متقدما، لكن النتيجة ستكون متقاربة أكثر مما كان متوقعا".

وأوضح "بعض (مؤيدي ديسي) سيصوتون لمافرويانيس لكن ذلك لن يكون كافيا لفوزه".

ولا يؤيد "ديسي" أيا من المرشحَين وأعلن أنه بات في صفّ المعارضة.

وشعر نيوفيتو بالخيانة من جانب خريستودوليدس، العضو البارز في "ديسي"، الذي خرج عن إرادة القيادة ليعلن ترشّحه بدلا من التزام خط الحزب.

المصدر: العربي الجديد