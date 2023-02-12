توجيهات السوداني بشأن العراقيين المتضررين من الزلزال بتركيا وسوريا

العالم - العراق

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أمس السبت في بيان إن "رئيس الوزراء وجه بالتواصل مع العراقيين المتضررين من الزلزال بتركيا وسوريا وتلبية احتياجاتهم كافة".

وأضاف أنه "جرى تشكيل خلية أزمة لتنظيم تقديم المساعدات الإغاثية للشعبين السوري والتركي"، مشير الى أن "اللجنة تضم 11 وزارة بالاشتراك مع الدفاع المدني والهلال الأحمر العراقي".

وضرب فجر الإثنين الماضي، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.