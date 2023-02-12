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ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

العالم- فلسطين

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د. أحمد الديك، في بيان إن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسورية، حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 88 قتيلًا.

ويأتي ذلك، بعد أن أكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، وفاة المرحوم حميد سليم وعائلته التي تضم زوجته سهام دبور وابنته نسرين وحفيدتهم وحفيدهم، وعدد العائلة 5 أفراد، وكانت وفاتهم في مدينة أنطاكيا جراء الزلزال المدمر.

وقال السفير الديك إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، وذلك بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

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ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا