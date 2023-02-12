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الأسير 'خضر عدنان' يدخل اضرابه عن الطعام في يومه الثامن على التوالي

الأسير 'خضر عدنان' يدخل اضرابه عن الطعام في يومه الثامن على التوالي
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم الأحد إضرابه عن الطعام لليوم الثامن على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي.

العالم- فلسطين

بين نادي الأسير الفلسطينيّ، أن المحكمة العسكرية للاحتلال في سالم مددت اعتقال الشيخ خضر عدنان 44 عاماً ، حتّى يوم الاثنين المقبل، وهو مضرب عن الطعام لليوم الثامن على التوالي رفضًا لاعتقاله، حيث يحتجز في مركز تحقيق (الجلمة).

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ خضر عدنان من منزله في بلدة عرابة / جنين، في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى، وقد رافق عملية اعتقاله، عمليات تفتيش، وتخريب طالت المنزل، وتهديدات لعائلته.

يُشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال"12" مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

وخلال هذه السنوات خاض خمسة إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث خاض إضرابًا عام 2004 رفضًا لعزله، واستمر لمدة (25) يومًا، وفي عام 2012 خاض إضرابًا ثانياً واستمر لمدة (66) يومًا، وفي عام 2015 لمدة (56) يومًا، وفي عام 2018 لمدة (58) يومًا، وفي عام 2021 خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 25 يومًا، وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.

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