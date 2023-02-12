الاحتلال يغلق منزل عائلة الشهيد 'حسين قراقع'

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال استخدمت ألواحاً معدنية لإغلاق شبابيك المنزل وأبوابه ولحامها.

يشار إلى أنه أمهلت شرطة الاحتلال عائلة الشهيد "حسين قراقع" حتى الساعة 11 من مساء أمس السبت، لتفريغ منزلها في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وقال محامي العائلة خلدون نجم، في تصريحات صحفية، إن شرطة الاحتلال طلبت من عائلة قراقع إخلاء منزلها في بلدة الطور تمهيدًا لإغلاقه.

وبين أن محكمة الصلح قررت مساء أمس السبت إخلاء سبيل والد ووالدة الشهيد حسين قراقع، وتمديد توقيف شقيقيه، أحمد ومحمد حتى الخميس المقبل، وجميعهم اعتقلوا يوم أمس.



وارتقى الشهيد حسين خالد قراقع (31 عامًا)، يوم الجمعة الماضي، برصاص الاحتلال في مستوطنة " راموت" غربي القدس، بعد تنفيذه عملية دهس أدت لمقتل 3 مستوطنين، وإصابة 5 آخرين.