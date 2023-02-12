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الرئيس الباكستاني يهنئ قائد الثورة الإسلامية بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

الرئيس الباكستاني يهنئ قائد الثورة الإسلامية بذكرى انتصار الثورة الإسلامية
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس الباكستاني "عارف علوي"، قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية في ايران، في رسالة وجهها بمناسبة هذا الحدث التاريخي واليوم الوطني وأكد التزام باكستان بتعزيز العلاقات مع ايران.

العالم - ايران

وأعلن المکتب الرئاسي الباكستاني صباح اليوم (الأحد) في بيان بأن علوي، هنأ إيران شعبًا وحكومة بحلول الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية نيابة عن شعب وحكومة باكستان.

واكد ان العلاقات الأخوية بين باكستان وإيران متجذرة في القواسم المشتركة اللغوية والثقافية والدينية وإسلام أباد ملتزمة بتعزيز هذه العلاقات مع طهران.

وتمنى علوي الصحة لقائد الثورة الإسلامية، والتقدم والرفاهية والازدهار للشعب الايراني الشقيق.

وقد هنأ كبار المسؤولين الباكستانيين امس السبت، الحكومة والشعب في الجمهورية الاسلامية الايرانية بالذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الاسلامية.

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