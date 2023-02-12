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بعد الزلزال المدمّر

الرئيس التركي يستقبل أمير قطر

الرئيس التركي يستقبل أمير قطر
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يحل ضيفا على تركيا في زيارة عمل عقب زلزال عنيف ضرب جنوبي البلاد الاثنين الماضي

العالم - تركيا

وأعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر، صباح اليوم الأحد، إلى تركيا، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن المباحثات التي سيجريها أمير قطر مع الرئيس التركي خلال الزيارة ستتناول "سبل تعزيز عمليات الإنقاذ والإغاثة والتعاون في إعمار المناطق المتأثرة من الزلزال".

وأضاف السفير التركي أن زيارة أمير قطر، الذي يعد أول زعيم في العالم يزور تركيا بعد كارثة الزلزال المدمر، "تنطوي على مضامين شتى، وتعد رسالة تضامن لافتة من دولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً تجاه تركيا وشعبها والمتضررين من الزلزال"، مشيراً أيضاً إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمير قطر مع الرئيس التركي، والذي أعرب خلاله عن "وقوف دولة قطر بجانب الجمهورية التركية في التخفيف من التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال".

وفجر الإثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

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بعد الزلزال المدمّر الرئيس التركي يستقبل أمير قطر

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