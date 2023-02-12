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إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي الخاصة، ظهر اليوم الأحد، مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت مواطناً، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين.

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت جبريل الزبيدي من منزله في منطقة الجابريات في جنين بعد اقتحام قوات خاصه لمنزله، وهو شقيق الأسير زكريا الزبيدي، أحد أبطال عملية نفق الحرية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول إصابتين برصاص الاحتلال الحي في البطن، إلى مستشفى جنين الحكومي، ووصفت جراحهم بأنها خطيرة، فيما وصلت إصابة في البطن إلى مستشفى ابن سينا التخصصي,

وأكدت القناة 13 العبرية، أن قوات جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وسط تبادل لإطلاق النار مع مقاومين فلسطينيين.

وأفادت المصادر أن قناصة الاحتلال انتشروا على عدد من البنايات بمنطقة الجابريات على أطراف مخيم جنين.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في تصريح مقتضب، إن مجاهديها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكًا عنيفًا مع قوة صهيونية خاصة "كتيبة الخروب التابعة للواء كفير"، واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، عن تمكُّن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال في مخيم جنين، بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، وخوضهم اشتباكات عنيفة، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال.

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