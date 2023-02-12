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تونس تعزي سوريا بضحايا الزلزال المدمر

تونس تعزي سوريا بضحايا الزلزال المدمر
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوري "حسين عرنوس" برقية تعزية اليوم الأحد من رئيس الحكومة التونسية "نجلاء بودن رمضان" أعربت فيها عن تعازيها للحكومة السورية والشعب السوري وعائلات الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المحافظات السورية.

العالم - سوريا

وقالت "رمضان" في البرقية: “لقد تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والجرحى وخسائر مادية جسيمة”.

وأضافت: “لا يسعني في هذا الظرف الأليم إلا أن أتوجه إلى معاليكم وإلى الحكومة السورية وعائلات الضحايا، أصالة عن نفسي ونيابة عن الحكومة التونسية، بأحر عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الجلل، وإذ أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، فإني أرجو من الله أن يحمي الشعب السوري الشقيق من كل مكروه وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان”.

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تونس تعزي سوريا بضحايا الزلزال المدمر