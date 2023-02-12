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أهالي سلفيت في الضفة يشيّعون فلسطينيا وسط مطالبات بالثأر

أهالي سلفيت في الضفة يشيّعون فلسطينيا وسط مطالبات بالثأر
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

شيّع أهالي سلفيت في الضفة الغربية المحتلة بعد ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد الشاب مثقال سليمان ريان (27 عامًا)، الذي قضى برصاص مستوطنين صهاينة هاجموا بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. 

العالم - فلسطين

وانطلق موكب التشييع من مستشفى النجاح في نابلس، إلى بلدة قراوة بني حسان في سلفيت حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل الصلاة عليه ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وهتف المشيعون للشهيد، وطالبوا بتصعيد المقاومة والثأر من المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وحمّل المشيعون حكومة الاحتلال المسؤولية عن اعدام الشهيد ريان برصاص المستوطنين الذين يدعمهم نتنياهو وبن غفير.

واستشهد الشاب مثقال بعد إصابته برصاصة في رأسه أطلقها عليه مستوطن خلال اندلاع مواجهات في قراوة بني حسان.

والشهيد ريان متزوج وأب لثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر خمس سنوات وأصغرهم 40 يوماً فقط.

وزفّت حركة (حماس) الشهيد مثقال ريان، محذرة الاحتلال وحكومته الفاشية بأنَّ تصاعد جرائمهم واستهتارهم بالدم الفلسطيني الطاهر سيولّد مزيدًا من الغضب والمقاومة ضدّ جنودهم ومستوطنيهم.

وشدت الحركة على أيادي الشباب الثائر في عموم الضفة والقدس إلى مواصلة المقاومة بكل أشكالها، وفاءً لدماء الشهداء، وانتقامًا لهم، وانتصاراً لحقوقنا وقدسنا وأقصانا.

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