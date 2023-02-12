الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية الاماراتي

العالم - سوريا

وأعرب الوزير عبد الله بن زايد عن خالص المواساة لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء للجرحى والمصابين، وأكّد دعم بلاده ووقوفها إلى جانب سورية في هذه المحنة، واستمرارها بتقديم المساعدة المطلوبة لمساعدة الشعب السوري على تخطي الآثار التي خلفها الزلزال.

من جانبه شكر "الرئيس الأسد" الإمارات على المساعدات التي تقدمها للشعب السوري، وأشار إلى المساعدات الاغاثية والانسانية وفرق الإنقاذ، مؤكدا أن الشعب السوري يقدر مواقف الإمارات التي تعبر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع البلدين، والمبادئ الإنسانية التي يمتلكها الشعب الإماراتي.

وبعد اللقاء مع الرئيس السوري زار وزير الخارجية الإماراتي المناطق المتضررة من الزلزال واطّلع على جهود فرق البحث والإنقاذ الإماراتية التي تعمل في تلك المناطق.