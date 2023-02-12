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إنقاذ 7 أشخاص من تحت الأنقاض بعد نحو أسبوع من زلزال تركيا

إنقاذ 7 أشخاص من تحت الأنقاض بعد نحو أسبوع من زلزال تركيا
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

نجح فريق إنقاذ في انتشال طفل بعمر 8 أعوام حيا من تحت الأنقاض بولاية غازي عنتاب التركية بعد مضي 155 ساعة من الزلزال.

العالم - تركيا

وذكر مراسل وكالة الأناضول التركية اليوم الأحد، أن فريق بحث وإنقاذ في منطقة "نور داغي" التابعة لولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، تمكن من انتشال الطفل "سميح إنجه" من تحت ركام مبنى منهار بعد 155 ساعة من وقوع الزلزال.

وأضاف أن طواقم المسعفين سارعوا في نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، مع إنقاذ 6 أشخاص آخرين من تحت أنقاض ذات المبنى.

والاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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