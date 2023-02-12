إيران تعكف على صنع قمر "آيات" الاصطناعي للتنبؤ بالزلازل

العالم - إيران

وقال زمانيان في تصريح له اليوم الأحد في إشارة إلى أن منظمة الابحاث العلمية والصناعية الإيرانية كانت قد دخلت مجال أنشطة الأقمار الاصطناعية لأول مرة في البلاد وقال: لقد تمكنا من صنع القمر الصناعي "مصباح" مع 5000 محطة طرفية. ولا تقتصر الأنشطة على صنع هذا القمر الصناعي.

وقال رئيس منظمة الابحاث العلمية والصناعية الإيرانية: إننا نعمل حاليا على صنع قمر اصطناعي باسم "آيات" للتنبؤ بالزلازل.

واضاف: يبدو أن صنع قمر صناعي للتنبؤ بالزلازل أمر صعب، ولكن بدعم من وزير العلوم "محمد علي زلفي كل" يزدهر العمل العلمي الذي يؤدي إلى حل المشكلات.

وعن الإنجازات الأخرى للمنظمة قال: لقد تمكنا من تصنيع وتصدير جهاز مرضى غسيل الكلى. قبل حوالي أسبوعين، عقدنا اجتماعا مع الهلال الأحمر الإيراني، طلبوا منا خلاله توطين جهاز غسيل الكلى "فرزنيوس" المصنوع في ألمانيا. اننا وبعد 5 اجيال من اجهزة غسيل الكلى نتطلع لصنع جهاز محمول لغسيل الكلى لتنتفي الحاجة إلى حضور المرضى في المستشفيات.

واشار إلى اضافة قسم "التكنولوجيا والابداع" لمهرجان "خوارزمي" الذي يتضمن فئتي "الشباب" و"الدولي" واوضح انه بايعاز من وزير العلوم يجري العمل الان على انشاء واحة "العلم والتكنولوجيا" الدولية لتكون محلا مناسبا للتبادلات العلمية.